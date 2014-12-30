Киевщина: в подпольной лаборатории "фармацевты" подделывали популярные лекарства

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, трое злоумышленников организовали производство фальсификатов «популярных» медицинских препаратов "Сиган", "Флюколд" и "Фестал" в Васильковском районе Киевской области.

«Лабораторию обустроили в гараже на территории приусадебного участка, принадлежащего одному из участников сделки. Организатором незаконного производства был 45-летний гражданин Молдовы, который вовлек в незаконный бизнес двух украинцев», - отмечается в сообщении.

Сырье для изготовления фальсификатов поступало в Украину контрабандным путем. Упаковочный материал и инструкции по использованию злоумышленники заказывали на одном из киевских полиграфических предприятий. Фальшивые лекарства фасовались в блистеры, на которые наносились актуальные сроки годности.

Для реализации фальсификатов злоумышленники создали фиктивную структуру, которая действовала вроде бы от имени официального представителя производителя. Подделки поступали в продажу в аптекарские сети Винницкой, Хмельницкой и Харьковской области.

Во время обыска на территории подпольного цеха сотрудники СБУ изъяли упаковочный станок и свыше 2 млн. поддельных таблеток. Согласно заключениям Государственной службы по лекарственным средствам, изъятые препараты не отвечают установленным стандартам качества и могли причинить вред здоровью десяткам тысяч украинцев, отметили в СБУ, подчеркнув, что соответствующим распоряжением службы, лекарственные препараты, имеющие маркировку и серийные номера, идентичные обнаруженным во время обысков, запрещены к реализации и будут изъяты из оборота.

Следственным отделом ГУ СБУ в Киеве и Киевской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.321-1 (фальсификация лекарственных средств или оборот фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.