В Сумах открыли 15 стационарных пунктов обогрева

В Сумах для спасения людей от переохлаждения и обморожений на базе лечебных учреждений города открыли 15 стационарных пунктов обогрева.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.

Согласно сообщению, в случае необходимости горожане смогут обращаться по следующим адресам: городская клиническая больница №1 (ул. 20 лет Победы, 13); городская клиническая больница № 4 (ул. Труда, 3); городская клиническая больница №5 (ул. Марко Вовчок, 2); городская поликлиника № 3 (ул. Ильинская, 48); городская стоматологическая поликлиника (ул. Парковая, 2/1); городская детская клиническая больница им. Святой Зинаиды (ул. Троицкая, 28); городской родильный дом №1 (ул. Троицкая, 20) и в ряд других учреждений.

«На базе пунктов обогрева работает квалифицированная команда медработников, которые могут оказать первую медицинскую помощь людям при обморожении конечностей, переохлаждении. Также здесь можно будет получить горячий чай, печенье и восстановить энергетический запас организма», - отмечает пресс-служба.

Как говорится в сообщении, социальные службы совместно с медработниками, сотрудниками правоохранительных органов и спасателями периодически будут осуществлять социальное патрулирование города. При получении информации о людях, которым необходима помощь, будут выезжать по вызову и доставлять пострадавших в ближайший пункт обогрева.

По информации председателя областной организации Общества Красного Креста Игоря Шаповала, во время сильных холодов его организация будет заниматься одинокими сумчанами пожилого возраста: 15 патронажных медсестер будут обеспечивать пожилых людей продуктами питания, определять проблемные вопросы в медицинском обслуживании и контролировать температуру в помещениях.

Согласно информации синоптиков, 31 декабря на Сумщине ожидается 15-20 градусов мороза.