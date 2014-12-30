В Запорожской области бойцы ГСЧС спасли из снежных заносов 9 «скорых»

В Запорожской области бойцы ГСЧС спасли из снежных заносов 442 автомобиля, в том числе - 9 машин скорой медицинской помощи, которые выехав на вызовы оказались в снежном плену.

Как сообщили УНИАН в управлении ГСЧС Украины в Запорожской области, стремительное ухудшение погодных условий, вызванное циклонами с Балканского полуострова, наиболее сложную ситуацию создало в южных районах Запорожской области, в Вольнянске и Запорожье.

«В результате ухудшения погодных условий сотрудники ГАИ ограничили движение транспорта на дорогах областного и государственного значения. Тем не менее, после 18-00 на трассе Запорожье-Днепропетровск в снежные заносы попало около 150 автомобилей: грузовые, легковые и двухэтажный автобус. На помощь пострадавшим были направлены 20 спасателей и 5 единиц тяжелой техники», - сообщили в ГСЧС.

По данным ведомства, в работах по спасению людей из снежных заносов в минувшие сутки были задействованы 128 человек личного состава и 36 единиц техники. Из снежных заносов ими освобождены в общей сложности 442 транспортных средства, в которых находилось 1010 человек.