В Николаеве стихия унесла жизни 2 людей

Об этом сообщили УНИАН в Николаевском городском управлении милиции.

"Одного граждане занесли в кафе в бессознательном состоянии, другой был найден на улице, оба мужчины скончались", - сказано в сообщении.

За минувшие сутки на телефонную спецлинию «102» поступило около 200 сообщений об оказании помощи гражданам, оказавшимся в снежных заносах на магистралях Николаева и области.

В течение всего времени сотрудники батальона патрульной службы милиции непрерывно оказывали помощь гражданам и водителям, используя для этого все имеющиеся силы и технику.

Кроме этого, в милицию поступило 16 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах Николаева, в результате которых пострадали два человека.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой быть осторожными на дороге и по возможности, максимально воздержаться от поездок на дальние расстояния, особенно с детьми.