В Одессе организовали мобильные группы для оказания помощи людям, застрявшим в заносах

В Одессе активисты организовали мобильные группы для оказания помощи людям и автомобилям, застрявшим в снежных заносах.

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель местного Евромайдана Алена Балаба.

«Несколько мобильных групп общественников работают по городу, вытаскивают людей и помогают выбраться машинам. Очень нужны сильные мужчины, чтобы помогать в расчистке дорог, а также водители на джипах. Ситуация патовая. У кого есть лопаты, тоже подключайтесь…», - написала Балаба.

В спасении потерпевших задействованы, в том числе, местная Самооборона, Совет общественной безопасности, волонтеры, оказывающие помощь украинским военным.

«Все, кто может помогать, не сидите, пожалуйста. К ночи еще похолодает, а людей нужно выручать», - написала Балаба.

В центре города активисты также организовали пункт обогрева.

Как сообщал УНИАН, в Одессе из-за сильной метели закрыт въезд и выезд из города. Движение транспорта, включая частный, фактически парализовано. Передвижение пешим ходом крайне затруднено из-за непрерывного порывистого ветра, глубоких сугробов и густого снега, «бьющего» в лицо.