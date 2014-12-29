Террористы на блокпостах находятся в состоянии наркотического опьянения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь АТО Андрей Лысенко.

"По данным разведки, в Донецке на отдельных блокпостах «ДНР» боевики бандформирования "Восток" находятся в состоянии наркотического опьянения и ведут поиск медицинских препаратов для личного пользования. Призываем местных жителей быть осмотрительными и без крайней необходимости не попадать на блокпосты, поскольку поведение вооруженных наркоманов является неадекватным и опасным", - сказал Лысенко.