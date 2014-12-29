На Закарпатье возможно схождение снежных лавин

Об этом сегодня корреспонденту УНИАН сообщили в Закарпатском областном центре гидрометеорологии.

По данным гидрометеорологов, опасность схождения лавин сохранится на высокогорье восточной части Закарпатской области 29-31 декабря в связи со снегопадами.

В гидрометеоцентре уточняют, что на высокогорье восточной части Закарпатской области сохраняется неравномерный снежный покров 30 – 80 см. В ближайшие дни там прогнозируется умеренный, местами сильный снегопад.

«На крутых склонах снежный покров недостаточно стабилен и закреплен. Схождение лавин возможно при значительных дополнительных нагрузках, в первую очередь на крутых склонах, спонтанное схождение лавин маловероятно», - уточняют в Закарпатском областном центре гидрометеорологии.

Синоптики также прогнозируют продолжение осадков в виде снега по всей Закарпатской области, на высокогорьях востока региона ожидается умеренный снег, местами - сильный. Местами возможны туман, метели, снежные заносы. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах 5-8°С мороза, ночью - 12-14°С мороза.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в связи с опасностью лавин, призвала воздержаться от путешествий в горную местность.

«Если поездок избежать невозможно, предупредите близких и знакомых куда, с кем и на какой период вы едете. Если вы собираетесь в поход, согласуйте свой маршрут с сотрудниками спасательного пункта, который находится в той местности, куда вы следуете», - уточняют в ГСЧС Украины в Закарпатской области.