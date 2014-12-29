В Полтавской области пятеро человек госпитализированы с отравлением неизвестным веществом

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Полтавской области.

По их данным, все пострадавшие – взрослые люди. Они находятся в удовлетворительном состоянии.

При каких обстоятельствах произошло отравление в ГСЧС области и в больнице, куда доставили пострадавших, отказались сообщать до того момента, пока четко не установят отравляющее вещество.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области 9 человек, из них 1 ребенок, отравилась неизвестным веществом. Один человек погиб. Это произошло 22 декабря, около 10:00, в селе Бирки Яворовского района.