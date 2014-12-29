В Полтавской области пятеро человек госпитализированы с отравлением неизвестным веществом
13:58, 29 декабря 2014Новости регионов
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В Полтавской области в приемное отделение Козельщинской центральной районной больницы 28 декабря с отравлением неизвестным веществом, доставлены 5 человек
Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Полтавской области.
По их данным, все пострадавшие – взрослые люди. Они находятся в удовлетворительном состоянии.
При каких обстоятельствах произошло отравление в ГСЧС области и в больнице, куда доставили пострадавших, отказались сообщать до того момента, пока четко не установят отравляющее вещество.
Как сообщал УНИАН, во Львовской области 9 человек, из них 1 ребенок, отравилась неизвестным веществом. Один человек погиб. Это произошло 22 декабря, около 10:00, в селе Бирки Яворовского района.
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