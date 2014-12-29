В Черкасской области объявлено штормовое предупреждение

В Черкасской области и в городе Черкассы областной центр по гидрометеорологии объявил штормовое предупреждение на 29 декабря и ночь 30 декабря.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасского горсовета, в этот период ожидается сильный снег и метели, снежные заносы, местами – очень сильные снегопады. Скорость ветра будет усиливаться до 17-22 м/с, местами – до 25-30 м/с.

В Черкасском горсовете рекомендуют горожанам при штормовом ветре находиться подальше от линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и тому подобного. Также советуют не оставлять в опасных местах автотранспорт.