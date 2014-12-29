В Черниговском военном госпитале за полгода пролечились более 700 участников АТО

Об этом сообщили в Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины.

Военные медики Черниговского базового военного госпиталя продолжают оказывать помощь военнослужащим, которые получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции.

По словам руководителя военного госпиталя, полковника медицинской службы Александра Слесаренко, военнослужащие полностью обеспечены всеми необходимыми медикаментами и вещами.

"За последние шесть месяцев лечение в госпитале прошли 710 военнослужащих, которые принимали участие в антитеррористической операции. На сегодняшний день в нашем медицинском учреждении находятся еще 31 боец", - сказал он.

Оказывать качественную медицинскую помощь раненым помогают и волонтеры. Они ежедневно обходят бойцов, выясняют их потребности, проводят беседы и приносят вещи первой необходимости.