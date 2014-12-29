В Сумах появятся социальные аптеки, в которых будут продаваться лекарства от производителей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, это указано в подписанном договоре о сотрудничестве между горсоветом и областной организацией Общества Красного Креста Украины.

По словам городского председателя Сум Александра Лысенко, один из первых проектов, над которым будут работать подписанты документа, - открытие в городе социальных аптек.

«В таких аптеках люди, которые нуждающиеся в социальной защите, смогут купить медикаменты дешевле, чем в обычных аптеках», - подчеркнул заместитель мэра Степан Пак.

Чиновник сообщил, в этих аптеках будут продавать не только лекарства по приемлемым ценам, но и препараты крови.

Инициативу горожан поддержал Национальный комитет Общества Красного Креста Украины. Это открывает доступ к импортных лекарственным средствам, которое гуманитарное движение получает по всем каналам, отметили в комитете.

В начале января инициаторы обещают представить соответствующий бизнес-план, а с февраля начать его воплощение. В планах - обустроить социальные аптеки во всех лечебно-профилактических учреждениях города.

Также среди прописанных в договоре проектов - создание и обеспечение функционирования медико-социального центра, хосписа, пунктов проката средств передвижения и реабилитации, центра по обучению населения правилам оказания первой помощи и ухода за тяжелобольными, базы общественного отряда «Первой помощи», защита населения и территории города от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, предупреждения и снижения заболеваемости туберкулезом, ВИЧ/СПИД, популяризация среди молодежи здорового образа жизни и т.д.

Как отметил председатель областной организации Общества Красного Креста Украины Игорь Шаповал, подписание договора - первый шаг к плодотворному сотрудничеству, который позволит перейти к непосредственной реализации проектов, очень нужных обществу.