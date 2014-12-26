В Полтаве из психбольницы сбежал 35-летний убийца. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью областного управления милиции.

По их данным, побег произошёл 24 декабря с территории областной психиатрической больницы им. Мальцева, где осуждённый за убийство проходил принудительное лечение с июля 2014 года.

«На момент побега мужчина был одет в камуфляжную серо-зелёную куртку или чёрную куртку с тёплым воротником, лыжную вязанную шапку серого цвета, светло-синие джинсы или синие спортивные штаны», - сказано в сообщении.

Его приметы: на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, среднее телосложение, волосы короткие каштановые, с залысинами, глаза серые, взгляд прищуренный. При обнаружении данного лица правоохранители просят незамедлительно сообщить в милицию.