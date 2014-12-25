Черниговщина: суд обязал бывшего педиатра выплатить 150 тыс за смерть младенца

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, Семеновский районный суд на прошлой неделе принял решение о взыскании с бывшего работника медучреждения в пользу больницы 150 тыс. грн. Именно такую сумму, по приговору суда, местное заведение здравоохранения выплатило в качестве морального вреда отцу младенца, который умер в результате неподобающего предоставления медицинской помощи врачом-педиатром.

По данным пресс-службы, в 2012 году врач во время осмотра ребенка своевременно не обнаружил желтуху новорожденного, не обеспечил проведение необходимых анализов и лечение.

В 2013 году суд признал этого врача виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УКУ (неподобающее исполнение медицинским работником своих профессиональных обязанностей, что привело к тяжелые последствиям для несовершеннолетнего). Мужчине было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год с лишением права заниматься медицинской практикой на 2 года.

Также суд присудил возмещение отцу и матери по 150 тыс. грн. Пока медзаведение деньги выплатило только отцу ребенка.