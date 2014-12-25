Во Львов переехали семьи переселенцев с ограниченными физическими возможностями

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, 24 декабря львовские спасатели совместно с психологами на железнодорожном вокзале Львова встретили две семьи переселенцев с ограниченными физическими возможностями, которые прибыли из города Ясиноватое Донецкой области.

Спасатели встретили вынужденных переселенцев и помогли добраться до места жительства. Семью в составе 73-летней женщины и ее 69-летнего мужа, которые являются инвалидами I и ІІ группы, поселили во Львовском гериатрическом пансионате. Еще одного мужчину, 1978 года рождения, инвалида I группы, вместе с женой-сиделкой поселили в больнице пгт Подкамень Бродовского района.

Как сообщили УНИАН во Львовской ОГА, во Львовской области находится более 25 тысяч временно перемещенных лиц из Крыма и с востока Украины, из них по состоянию на 25 декабря официально зарегистрировались 9 586 человек.