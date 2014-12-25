Во Львове все автомобили скорой помощи оборудуют видеорегистраторами, чтобы защитить от безосновательных обвинений со стороны ГАИ.

Об этом сообщила УНИАН главврач коммунального предприятия «Львовская станция скорой медицинской помощи» Наталия Поважук.

Она рассказала, что коммунальное предприятие «Львовская станция скорой медицинской помощи» уже закупило видеорегистраторы для 15 автомобилей скорой, в начале 2015 года станция планирует закупить видеорегистраторы и для остальных автомобилей, которых на станции почти 60.

«Мы начали закупку видеорегистраторов. Эти видеорегистраторы защищают права всех участников движения – и водителя, и пешехода. Это освободит нас от часто безосновательных обвинений со стороны ГАИ. На закупку привлечены внебюджетные средства. Мы планируем в первые месяцы 2015 года закупить видеорегистраторы для всех наших автомобилей скорой медицинской помощи», - отметила Поважук.

Справка УНИАН. Коммунальное предприятие «Львовская станция скорой медицинской помощи» оказывает экстренную медицинскую помощь жителям и гостям города Львова, а также жителям ряда прилегающих сел. Бригады предприятия выезжают в случаях ДТП на дороги государственного значения в радиусе 30 км вокруг города Львова.