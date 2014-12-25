В Ривненской области в дошкольном учреждении отравились 34 человека

В Млиновскую центральную районную больницу Ривненской области в период с 18 по 21 декабря, с признаками пищевого отравления, обратились 34 человека, в том числе 8 детей - обслуживающий персонал и воспитанники дошкольного учебного учреждения № 2 пгт Млинов.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, 14 человек в том числе 8 детей были госпитализированы. 23 декабря лабораторными анализами установлен сальмонеллез у 11 человек, из них 5 детей.

Специалистами районной СЭС в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС Украины в Ривненской области.