Во Львове из окна школы-интерната выпал 9-летний мальчик

Во Львове сегодня из окна третьего этажа здания школы-интерната выпал 9-летний мальчик, от полученных травм он погиб на месте падения.

Об этом сообщила УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД Украины во Львовской области Светлана Добровольская.

Она отметила, что трагический случай произошел сегодня, около 13.00, на улице Остроградских во Львове.

Случайные прохожие, которые стали свидетелями падения ребенка из окна 3-го этажа здания, вызвали „скорую”. Медики констатировали смерть ребенка на месте происшествия, поскольку полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.

Справка УНИАН. Во Львове на улице Остроградских, 1, находится Львовская средняя санаторная школа-интернат №1 имени Б.-И.Антонича для детей с сердечнососудистыми заболеваниями.