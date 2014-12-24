В Киеве снижаются показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ - СЭС

В Киеве за последнюю неделю наблюдается тенденция к уменьшению заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление Государственной санитарной эпидемслужбы в Киеве.

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По данным СЭС, в период с 15 до 21 декабря гриппом и ОРВИ в столице заболело 17 тыс. 334 человека, из них 11 тыс. 362 (65,6%) - дети в возрасте до 17 лет. Показатель на 10 тыс. населения составил 61,6, что ниже эпидемического порога (125,0) данного недели на 50,7%.

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По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость гриппом и ОРВИ уменьшилась на 5,1%.

В целом эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в городе отвечает среднегодовому уровню для соответствующей поры года, отмечают специалисты.

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В течение отчетной недели больше всего болели гриппом и ОРВИ дети в возрасте до 4 лет, их количество в возрастном распределении составляет 48,3%. За это время госпитализирован 31 человек, из них 23 (74,2%) составляют дети до 17 лет.

Летальных случаев среди больных гриппом не зарегистрировано.

Также сообщается, что в Киеве с начала эпидемического сезона от гриппа и ОРВИ привито 3288 человек, из них детей до 17 лет - 475 человек (14% от общего количества привитых).