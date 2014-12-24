На предприятиях Днепропетровщины планируют проводить военно-медицинскую подготовку

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, представители батальона территориальной защиты «Приднепровье» предложили руководителям предприятий Днепропетровского района провести бесплатный курс основ военного дела для своих работников. В частности, новичков ознакомят с мерами гражданской безопасности и обороны и первоочередными действиями в случае особого периода и военного положения в стране.

По информации пресс-службы ОГА, руководство области поддерживает эту инициативу и выступает за ее распространение во всем регионе.

Школа молодого бойца продлится по меньшей мере месяц. Обучение будет проводиться в спортзалах и на полигонах. Кроме основ медицинской помощи, правил эвакуации с поля боя, в том числе раненых, гражданских будут учить защищать свои дома, семьи, предприятия.

Справка УНИАН. Батальон территориальной защиты «Приднепровье» существует с марта 2014 г. Его представители защищают Днепропетровскую область на блокпостах. Также бойцы выезжают в зону АТО и выполняют работу в составе других подразделений и батальонов, усиливая более слабые места передовой (Марьевка, Пески и др.), где не хватает личного состава. Все бойцы батальона проходили подготовку у специалистов уровня НАТО, теперь они сами учат военному делу другие подразделения.