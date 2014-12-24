Конгресс Солидарности Азербайджанцев передал помощь военному госпиталю

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие приурочили ко Дню солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается ежегодно 31 декабря.

«Мы, азербайджанцы Украины, хотим поддержать Украину в сложное для нее время. Мы живем здесь и также воюем за независимость Украины. Уже 3 азербайджанцы погибли в зоне АТО», - рассказал журналистам во время акции председатель общественной организации «Конгресс Солидарности Азербайджанцев Украины» Ильгар Гасан Ага оглы Мамедов.

«Цель нашего мероприятия - укрепление дружбы между нашими народами. Азербайджанцы постоянно поддерживают Украину, и, первую очередь, должна быть моральная и психологическая поддержка», - добавил он.

Сейчас на лечении в госпитале находится 325 больных, из них 132 участника АТО. "Не во всех палатах терапевтического отделения, в отличие от хирургического и травматологического, есть телевизоры и холодильники, поэтому подарки создадут военнослужащим комфорт", - отметил на мероприятии начальник Житомирского военного госпиталя Александр Серебряков.