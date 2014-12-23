В Киеве начнут устанавливать современные системы очистки питьевой воды

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, в течение года соответствующее оборудование будет использоваться уже на большинстве киевских водопроводных станций.

«Главнее всего для людей – здоровье Ключевым в этом является качество воды, которое в Киеве, к сожалению, ужасное, и пить воду просто из-под крана невозможно. Не каждый может себе позволить покупать питьевую воду, потому что она стоит иногда дороже, чем бензин», – заметил Кличко.

Мэр напомнил, что качество питьевой воды – один из приоритетных планов городской власти, среди названных им при вступлении в должность.

«Поэтому был проведен конкурс, и новейшие технологии из Европы начинают работать у нас: мы начинаем внедрять на водопроводных станциях технологии, которые очищают воду без хлорирования», – сказал Кличко.