Львовщина: 9 человек отравились неизвестным веществом, один человек погиб

Во Львовской области 9 человек, из них 1 ребенок, отравились неизвестным веществом. Один человек погиб.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ ГСЧС Украины в Львовской области.

Как отмечается в сообщении, 22 декабря, около 10:00, в селе Бирки Яворивского района в жилом доме отравились 9 человек, из них 1 ребенок. Один из пострадавших умер до прибытия скорой медицинской помощи. Пятерых человек доставили в лечебные учреждения Львова, еще трое - обратились к медикам за помощью самостоятельно.

Трое пострадавших, из них ребенок (2012 года рождения), в состоянии средней степени тяжести госпитализированы. Остальные пациенты, после оказания медицинской помощи, в дальнейшей госпитализации не нуждались. Причины смерти и отравления людей устанавливаются.