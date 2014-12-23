У школьников Житомира начались длительные каникулы

Согласно сообщению, такое решение регламентировано исполнительным комитетом Житомирского городского совета.

Поэтому зимние каникулы для житомирских школьников продлятся до 1 февраля 2015 года.

Для этого в структуре 2014-2015 учебного года решением исполнительного комитета Житомирского городского совета были внесены изменения. В частности, I-ый семестр продлится до 19 декабря 2014 года, II-ой семестр - со 2 февраля по 30 мая 2015 года.

Такие изменения в учебном году предложенные в связи со сложной экономической ситуацией в стране и с целью экономного использования энергоносителей. Во время каникул все желающие смогут заниматься в кружках, секциях, подростковых клубах.

Как сообщал УНИАН, в целом в большинстве школ Житомирской области зимние каникулы начнутся с 29 декабря и продлятся до 11 января 2015 году.