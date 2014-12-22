В Сумах предлагают сократить рабочий день для родителей малолетних детей

«Учитывая, что продолжительность светового дня в декабре-январе самая короткая из всех месяцев года, прошу рассмотреть вопрос о возможности установления сокращенного рабочего дня на 2 часа, с сохранением заработной платы одному из родителей, имеющих детей в возрасте от 7 до 13 лет на период: декабрь 2014 - январь 2015 годов», - отмечает депутат горсовета.Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, об этом говорится в депутатском запросе Роговой на имя городского головы Александра Лысенко.

По ее словам, сейчас из-за отключения электроэнергии дети возвращаются со школы домой около 14-15 часов дня, когда большинство родителей еще на работе. Таким образом, они в течение неопределенного периода будут оставаться в темных квартирах наедине с неработающими приборами, поэтому складывается тревожная ситуация, которая в любой момент может привести к тяжелым последствиям.

Депутат горсовета просит официально обратиться к руководителям предприятий, учреждений и организаций для решения этого вопроса.

Как сообщал УНИАН, 12 и 15 декабря в Сумах через длительные отключения света в жилом секторе горожане пикетировали «Сумыоблэнерго», чтобы выразить свой протест против таких действий компании. До главного офиса компании сегодня пришли сотни горожан, в домах которых отключают электричество на 5-9 часов ежедневно. В частности, сумчане требовали четких графиков отключений электричества, которые будут заранее известны жителям, чтобы они могли подготовиться к отключению и уберечь свои электроприборы от скачков напряжения.

Исполнительный комитет Сумского городского совета обратился к ОГА, Министерству энергетики и угольной промышленности Украины, народным депутатам Украины с просьбой предоставить разрешение ввести в городе вместо аварийных «веерные» графики отключения света.

В свою очередь Сумской горсовет обратился к премьер-министру Украины Арсению Яценюку с требованием немедленно вмешаться в ситуацию с аварийными отключениями электроснабжения и восстановить стабильное снабжение электрической энергии в городе.

Соответствующее обращение 52 депутаты горсовета практически единогласно поддержали во время очередной сессии 19 декабря.