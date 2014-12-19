Гуманитарный рейс Рината Ахметова прошел все блокпосты украинской армии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 19 декабря, в 18:00 машины из Гуманитарного рейса Штаба прошли последний на пути следования в сторону Донецка блокпост украинской армии.

На блокпосту под городом Марьинка Донецкой области все 19 машин прошли таможенный контроль – все машины были открыты, груз проверен. Также все данные о машинах и водителях таможенники занесли в специальную базу данных. На это было затрачено дополнительно более 2 часов.

Колонна машин Гуманитарного рейса Рината Ахметова выехала сегодня утром из Днепропетровска в сопровождении ГАИ. Ранее содержимое машин было осмотрено представителями ГСЧС и ОБСЕ, сами фуры были опломбированы. Рейс сопровождается полным пакетом документов.

Напомним, что с 14 декабря Гуманитарный рейс Рината Ахметова не мог доставить продукты мирным жителям Донбасса в связи с тем, что автоколонну не пропускали на украинских блокпостах батальон «Днепр-1» и «Правый сектор».