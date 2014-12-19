В Харьковской области за медпомощью обратились более 40 тыс. переселенцев из Донбасса

В Харьковской области за медицинской помощью в учреждения здравоохранения обратились почти 40,6 тыс. вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил директор Департамента охраны здоровья облгосадминистрации Александр Галацан.

По его данным, из общего количества обратившихся за медпомощью, взрослых - 68% (почти 28 тыс. человек), детей - 32% (более 12 тыс. человек). За стационарной помощью, включая проведение хирургических операций, обратились почти 8,8 тыс. переселенцев (из них - 2,5 тыс. детей).

Галацан отметил, что среди пациентов, которые прибыли в Харьковскую область, 338 человек больны сахарным диабетом (инсулинозависимая форма), 172 человека - ВИЧ-инфицированные (из них - 23 ребенка), 145 пациентов - с различными формами туберкулеза, 37 человек - больные с хронической почечной недостаточностью, 1,7 тыс. человек - онкобольные.

Он отметил, что нагрузка на областной бюджет, из которого финансируется лечение переселенцев, постоянно растет в связи с увеличением их количества.

«Все эти пациенты находятся сейчас в Харьковской области и стабильно получают медицинскую помощь. На лечение всех пациентов из Донбасса уже потрачено 32 млн грн», - подчеркнул Галацан.

Вместе с тем он отметил, что Кабинет Министров Украины выделил 25,5 млн грн Харьковской области на компенсацию расходов областного бюджета по оказанию помощи внутренне перемещенным лицам, еще 1,87 млн грн были выделены на проведение гемодиализа пациентам, которые нуждаются в этой процедуры.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на начало декабря, в Харьковской области официально зарегистрировано около 118 тыс. вынужденных переселенцев АР Крым, Донецкой и Луганской областей.