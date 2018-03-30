На Днепропетровщине открыт Центр социальной поддержки детей и семей «Хорошо дома»

Сегодня на Днепропетровщине в смт.Ювилейное открылся Центр социальной поддержки детей и семей «Хорошо дома».

Как сообщает корреспондент УНИАН, центр создан в рамках проекта «Развитие услуг по поддержке детей и семей, новых подходов к системе защиты прав детей", который реализуется Представительством благотворительной организации «Надежда и жилье для детей» в Украине и благотворительной программой «Сиротству - нет!» фонда Рината Ахметова в сотрудничестве с Днепропетровской ОГА.

Целью центра является сохранить семью для ребенка, помочь родителям заботиться о детях, защитить ребенка от насилия, вернуть ребенка в родную семью или устроить в новую.

Центр «Хорошо дома» создан в рамках одноименного проекта по реформированию системы защиты детей на районном уровне, разработке и внедрении поддерживающих социальных услуг, направленных на предупреждение изъятия детей из семей (Днепропетровский район).

По словам Анатолия Заболотного – директора фонда Рината Ахметова, одним из важных результатов работы регионального проекта «Семья для ребенка» стало закрытие 13 интернатных учреждений для детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки в Днепропетровской области.

«В 2012 году Днепропетровская область стала лидером по устройству детей-сирот и лишенных родительской опеки в приемные семьи и детские дома в Украине, с 2011 года 998 детей-сирот и детей лишенных родительской опеки устроено в семейные формы. Все социальные работники общественных и государственных организаций за 3 года обучены технологиям работы с приёмными семьями», - сказал Заболотный.

По мнению директора фонда Ахметова, за время реализации проекта, налажено эффективное взаимодействие между всеми структурами, которые отвечают за ребенка, «преодолен межведомственный «эгоизм», в исполнительной структуре есть баланс экспертов и людей, готовых действовать".

«Благодаря этому реформирован детский дом «Семья» в Днепропетровский области в Центр поддержки семей и детей «Хорошо дома» (партнером в реализации данного проекта является Представительство благотворительной организации «Надежда и жилье для детей» в Украине). Запущен в работу Малый групповой домик. При поддержки Фонда Создан Городской Центр матери и ребенка - открытие в начале 2015 года и социальное общежитие для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в Днепропетровске. Переориентированы региональные НГО с помощи Детским Домам на помощь семьям с детьми», - сказал Заболотный.

По словам директора фонда Ахметова, проведено исследование по реформированию интернатных учреждений Днепропетровской области «Переход от системы содержания детей и интернатных учреждений к комплексу локальных услуг ориентированных на индивидуальные потребности детей и их семей» совместно с Британской организацией Джоан Роулинг «Lumos».

«Разрабатывается план реформирования интернатных учреждений для Днепропетровской области. В первом квартале 2015 года планируем презентовать наработки и передать Мировому Банку для запуска проекта и тиражирования», - сказал Заболотный.

Как отметила руководитель проекта "Сиротству - нет!" Дарья Касьянова, открытие Центра - это чрезвычайно важный шаг на пути к реформированию системы защиты детей в Украине, которое предусматривает полный переход от институционального ухода детей к воспитанию в семье и общине.

"В Украине подобных центра только два – в Макаровском районе Киевской области и здесь. Они открыты по технологии организации «Надежда и жилье для детей. Этот центр – это еще не вся услуга. Здесь недалеко есть малый групповой дом для детей-сирот старше 12 лет, которые воспитывались в детском доме и не нашли себе приемных родителей или не хотели возвращаться в биологические семьи. Малый групповой дом – это польская практика. Они есть в Кировоградской области. Там дети сами себе готовят, убирают за собой. В малых групповых домах живут 8-10 детей. Много разных компонентов и технологий, направленные на профилактику сиротства, уже есть в Украине», - отметила Касьянова.

Она подчеркнула, что, к сожалению, единой стратегии тиражирования такой модели социальной помощи детям-сиротам у государства нет.

«Существует несколько паралельных стратегий – интернатная система (старая и очень вредная для ребенка), семейные формы воспитания (приемные семье, детские дома семейного типа и т.п.) и такие центры, которые уже появляются. Однако на государственном уровне четкого осмысления, что это нужно развивать нет", - отметила Касьянова.

Эксперт рассказывает, что в центре очень много услуг под одной крышой. Не обязательно в каждом селе создавать такой центр. Нужно брать то, что необходимо громаде. Если громада конкретно нуждается в хорошем специалисте нужно развивать именно это направление. Это не будет дорого», - сказала Касьянова.

«Мы проанализировали в какой услуге нуждаются жители смт.Ювилейное. Оказалось, что здесь живет много семей с детьми-инвалидами. Поэтому мы делали акцент на этих специалистов. Ведь очень часто дети с инвалидностью оказываются в интернатах. Не потому что родители хотят бросить своих детей, а потому, что не знают, как с ними справляться», - отметила Касьянова.

По ее словам, Центр полностью профинансирован фондом Рината Ахметова. «Здесь больше нет никаких других денег. «Надежда и жилье для детей передали свою технологию», человеческий капитал – экспертов, у них есть опыт пилотирования таких проектов. В этот проект мы инвестировали около 11 млн гривен. Вся программа по профилактике сироства в Днепропетровской области обошлась фонду Ахметова в 29 млн гривен за 3 года. Сейчас этот цент находится на финансировании в коммунальной собственности. Для государства он стоит в два раза дешевле, чем стоил до этого детский дом. Если в детском доме пребывало 50 детей, то сегодня этот центр может обслуживать 500 детей и семей. Это совсем другая эффективность», - подчеркнула Касьянова.

Она рассказывает, что помимо ремонта, важную часть этого социального проекта занимали исследования: опрос людей, социальных работников.

«Мы обучали глав сельсоветов, социальных работников, педагогов. Очень большой процент инвестиций пошел на обучение, развитие, просвещение. Фонд Ахметова не оставляет тему сиротства. Мы оставляем за собой право на обучение сотрудников, будем этот тиражировать, на постоянной основе обучать социальных работников, представителей власти. Через год-два будет совсем другое отношение к проблеме социального сиротства и совсем другие результаты, выраженные в человеческих жизнях», - убеждена Касьянова.

Для детей, которые на протяжении длительного времени не могут быть устроены в семью (в рамках реформирования районного детского дома) создан Малый групповой домик «Мой дом» с условиями проживания максимально приближенными к семейным, с домашней атмосферой, участием самих детей в быте и самообслуживании. На протяжении года в «Моем доме» проживало 15 детей: 2 детей усыновлены, 1 устроен под опеку, 4 получают профессиональное образование. На сегодня в «Моем доме» проживает 8 детей. По словам 16-летней Люды, которая раньше воспитывалась в детском доме, жизнь в «Моем доме» учит ее самостоятельности.

«Мы стали сами за собой убирать, готовить еду, ухаживать за собой. Каждый из детей, живущих в «домике» дежурит на кухне – готовит, убирает, моет посуду. Выходит раз в неделю. Мы сами можем придумывать блюда, которые будем готовить. Мне, например, очень нравиться готовить борщ. А мальчики любят печь блины. Один готовит йогурты – взбивает кефир с фруктами. Очень вкусно выходит», - рассказывает Люда. Она мечтает в будущем стать детским психологом. «Ко мне дети тянутся. Взрослые говорят, ты можешь стать хорошим психологом», - говорит Люда.

Специалисты центра будут работать с детьми, которые нуждаются в срочной помощи и безопасного проживания; с женщинами, которые могут отказаться от новорожденного ребенка, с семьями, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах; с детьми с особыми потребностями и их родителями.

В Центре родителей обучают уходу и воспитанию детей, проводят развивающие занятия и оказывают юридическую, логопедическую и психологическую помощь, проводят коррекционную работу с детьми с особыми потребностями.

В центре также работает Служба раннего вмешательства. Ее целью есть медико-социальное сопровождение, социально-педагогической, психологической, юридической помощи и поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с проблемами умственного или физического развития в возрасте от 0 до 7 лет. 5-летний Богданчик, у которого проблемы неврологического профиля занимается в центре с логопедом, психологом, ходит на занятия ЛФК. Его мама Ира рассказывает, что уже через месяц положительные результаты в состоянии сына стали заметны.

«Весной нашего папу забрали на войну. Воевал под Донецком, был ранен. Слава Богу, что жив. Все в нашей семье очень переживали. И понятно, что эти волнения отразились и на ребенке. Неврологические проблемы еще больше обострились. Ребенок все лето болел. Мы пробовали ходить в развивающий центр, но туда далеко добираться. А этот центр находится через два квартала от нашего дома. Специалисты центра нам очень помогают – с ребенком работает логопед, психолог. Очень удобно, что нам помогают недалеко от дома. Это для нас просто оазис отдыха», - говорит Ирина.