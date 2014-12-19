В Сумскую область из зоны АТО прибыли 27 детей с особым статусом

В Сумской области на учете в социальных службах находится 27 детей из зоны проведения АТО, которые относятся к категории «статусных» и находятся на полном государственном обеспечении.

Об этом сообщила заместитель начальника областной службы по делам детей Вера Тютюнник.

«Это дети из приемных, опекунских семей Донбасса, дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, а также дети, которые прибыли на территорию области без сопровождения родителей», - отметила чиновник.

По ее словам, в настоящее время без сопровождения родителей насчитывается семеро детей, самому старшему из которых - 18 лет.

«Одни ехали сюда к знакомой подруги, но когда та не оказалась готова принять гостей, они на вокзале рассказали соответствующим службам о своих проблемах. Кого в Сумскую область привезла родственница, после чего поехала назад. В другого ребенка бабушка находится в гериатрическом диспансере, а по нашему законодательству законным представителем несовершеннолетних должны быть родители», - рассказывает Тютюнник.

По ее информации, в настоящее время все 27 детей в возрасте от 5 до 18 лет находятся в центрах социально-психологической реабилитации городов Сумы и Шостка.

«Наши центры социально-психологической реабилитации рассчитаны на 50 мест, но мы в каждом из них, с учетом сегодняшней ситуации, дополнительно забронировали по 10 мест, за счет чего и можем сейчас содержать этих детей», - отметила Тютюнник.

Она заверила, что служба по делам детей постоянно осуществляет контроль за соблюдением прав детей в этих учреждениях.