Винница получила от Канады медицинский инвентарь для раненых бойцов из зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщили в департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, среди медицинского инвентаря, который прибыл сегодня, многофункциональные кровати, мобильные ванны для раненых, коляски, костыли, ходунки и тому подобное.

«Среди всего есть очень необходимые для ребят вещи, от носилок и элементарных штативов для капельниц до передвижных ванн, в которых можно мыть раненых в палатах, и мобильных туалетов для ребят, которые не могут ходить. То есть все то, в чем сегодня так нуждается полевая медицина и, собственно, медицина военного госпиталя. Сегодня очень многие украинцы за границей готовы помогать», - сказал председатель правления БФ «Подільська громада» Виктор Бронюк.

По его словам, груз прибыл в город, в том числе, благодаря и.о мэра города Сергею Моргунову и депутату горсовета Павлу Яблонскому, которые обеспечили транспортировку и доставку груза из Канады в Винницу.

Часть всей помощи будет отправлена в винницкий военный госпиталь, другая, мобильная, – на передовую.

Также в гуманитарной помощи были игрушки, которые передадут в детские дома на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября курьерской почтой была доставлена посылка от общины американского побратима Винницы, Бирмингема, – это лекарства, наборы первой медицинской помощи, кровоостанавливающие материалы, в целом – 115 кг медикаментов и препаратов.

13 декабря прибыла гуманитарная помощь от еще одного города-побратима, польского Кельце, на общую сумму более 560 тыс. грн. Это кровоостанавливающие бинты и тактические жгуты американского производства.