В Тернополе - массовое отравление людей кондитерскими изделиями

Милиция открыла уголовное производство по факту массового отравления людей в Тернополе кондитерскими изделиями.

Как сообщили УНИАН в секторе общественных связей управления милиции в Тернопольской области, в целом в Тернопольскую коммунальную городскую больницу №1 в период с 17 по 19 декабря за помощью обратились 19 жителей областного центра и района в возрасте от 18 до 50 лет. Они жаловались на гипертермию, тошноту, многократную рвоту, боли в животе и диарею.

У всех них диагностировали среднее или тяжелое отравление, люди госпитализированы.

По предварительной информации, потерпевшие отравились после употребления кондитерских изделий одного из предприятий города Шумск.

По словам потерпевших, все они ели торт «Наполеон», пирожные «Картошка» и «Рафаэло», а также другую сдобу, купленную в торговых точках в разных микрорайонах Тернополя.

Санэпидемстанция изъяла и опечатала всю продукцию данного производителя. Причина отравления устанавливается.

По поводу массового отравления людей сегодня открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 325 УКУ (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Как сообщал УНИАН, в Тернополе в инфекционное отделение городской коммунальной больницы скорой помощи с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» были госпитализированы 20 человек, которые употребляли кондитерские изделия одного из частных предприятий.