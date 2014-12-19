Власти Киева создали рабочую группу по противодействию коррупции в учреждениях здравоохранения

При Киевской городской государственной администрации создана рабочая группа по вопросам противодействия коррупции в учреждениях здравоохранения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на соответствующее распоряжение мэра столицы.

Согласно документу, руководителем рабочей группы назначен заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.

В документе отмечается, что рабочая группа будет обеспечивать проведение анализа состояния соблюдения антикоррупционного, бюджетного законодательства в учреждениях здравоохранения коммунальной собственности территориальной громады Киева, будет привлекать к работе представителей структурных подразделений КГГА и взаимодействовать с прокуратурой Киева, ГУ МВД Украины и Главным управлением СБУ Киева и Киевской области по вопросам, которые будут возникать во время исполнения обязанностей.