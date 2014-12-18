В Винницкой области задержали иностранца-контрабандиста с сильнодействующими медпрепаратами

В Винницкой области сотрудники СБУ совместно с пограничниками и таможенниками задержали иностранца, который пытался контрабандным путем переместить через таможенную границу Украины крупную партию лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, иностранец намеревался переправить эти препараты в РФ транзитом через территорию Украины.

В международном пункте пропуска «Днестр» Винницкой области во время таможенного досмотра контрабандный груз был выявлен и изъят сотрудниками СБУ.

«Гражданин Молдовы распределил таблетки и ампулы лекарственных препаратов на партии и спрятал их в полостях кузова автомобиля. Больше всего было скрыто в боковых дверцах автомобиля. У задержанного изъято около 400 тысяч таблеток и 15 тысяч ампул, которые содержат препараты Danabol, Nandrolon и другие сильнодействующие вещества. Общая стоимость изъятых препаратов составляет больше миллиона гривен», - заметили в СБУ.

Следственным отделом УСБУ зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.