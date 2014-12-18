Александровская больница Киева осталась без отопления и горячей воды

В центре Киева без отопления и горячей воды остались около 50 зданий в связи с повреждением участка тепломагистрали по улице Бассейной, 19.

Как сообщает пресс-служба ПАО «Киевэнерго», оперативная бригада компании ликвидирует повреждение участка магистрального трубопровода №3 по указанному адресу, который идет от ТЭЦ-5.

Повреждение тепломагистрали диаметром 400 мм произошло 17 декабря на проезжей части около 21.00 в связи с высоким уровнем изношенности труб. Данный участок теплосети эксплуатируется с 1978 года и исчерпал свой 25-летний нормативный ресурс. В результате повреждения произошло вытекание воды из сети на поверхность.

Как сообщают в «Киевэнерго», работы по устранению повреждения планируется закончить до 21.00.

На время проведения работ от централизованного отопления и горячего водоснабжения временно отключены около 50 зданий по улице Бассейной, Кропивницкого, Первомайского, Мечникова, Госпитальной, Шелковичной, бульвар Леси Украинки, Печерском спуске. Среди них – жилые дома, а также корпуса Александровской клинической больницы, один детский сад и 18 ведомственных зданий.

«Однако сейчас проводится переподключение на альтернативную схему теплообеспечения 30 зданий, в том числе корпусов Александровской клинической больницы г. Киева. Отопление и горячее водоснабжение данных потребителей будет возобновлено в течение часа», - заверяют в энергокомпании.