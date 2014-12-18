В Черновцах на Рождество отдохнут 40 детей из Луганской области

В Черновцах на Рождественские праздники отдохнут 40 детей из города Северодонецк Луганской области.

Как сообщил заместитель Черновицкого городского головы Александр Паскарь, дети будут находиться в Черновцах с 3 по 13 января по просьбе председателя Луганской облгосадминистрации Геннадия Москаля.

По словам Паскаря, дети будут проживать в Черновицком военно-спортивном лицее, а на Рождество их пригласят в свои семьи педагоги, предприниматели и другие неравнодушные черновчане. Кроме того, городской голова Черновцов Алексей Каспрук обратился к депутатам городского совета с предложением пригласить к себе на Рождество гостей из Луганской области.

«Конечно, будем знакомить с городом, они будут посещать спектакли и другие мероприятия. Пребывание детей приходится на 6-7 января, то есть на Рождество. Мы обратились к депутатам, чтобы избранники приняли в свои семьи этих детей для празднования в кругу их семей», - добавил Паскарь.