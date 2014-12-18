Житомирская область в этом году организовала оздоровление и отдых для 71,6 тыс. детей

Житомирская область в этом году организовала оздоровление и отдых для 71,6 тыс. местных детей, что на 20 тыс. детей меньше, чем в прошлом году.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА со ссылкой на директора департамента семьи, молодежи и спорта облгосадминистрации Светлану Гресь.

По словам Гресь, из 140,613 тыс. детей области школьного возраста сейчас на Житомирщине охвачено всеми видами оздоровления и отдыха 71,6 тыс. детей, что составляет 50,9% от общего числа. Этот показатель на 20 тыс. детей меньше, чем в прошлом году.

Она подчеркнула, что во время проведения областного селекторного совещания 14 мая текущего года в связи с событиями в государстве было уточнено и уменьшено задание по охвату детей оздоровлением и отдыхом на уровне 58%, что отвечает требованиям областной комплексной Программы оздоровления и отдыха детей на 2011-2015 годы.

Эти показатели выполнены лишь в трех районах области: Чудновском – 61,5%, Ружинском – 63,2% и Любарском – 58,1%. Самый низкий уровень охвата детей отдыхом и оздоровлением в Бердичевском, Олевском, Народичском и Андрушевском районах.

Гресь сообщила, что в этом году оздоровлением и отдыхом охвачено 2467 детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения,1022 ребенка с инвалидностью, 16355 детей из многодетных и малообеспеченных семей, 16620 детей, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС.

Также оздоровлено 18 детей, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей, 21,3 тыс. детей, состоящих на диспансерном учете, 5625 талантливых и одаренных детей и 4123 ребенка работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села.

Также по словам Гресь, в соответствии с задачами комплексной Программы оздоровления и отдыха детей на 2011–2015 годы, оздоровлением и отдыхом должно быть охвачено не менее 59% детей школьного возраста; на 100% оздоровлением должны быть охвачены дети-сироты и дети, лишенные родительского попечения; не менее 70% детей из многодетных семей.

Особое внимание в области планируют уделить оздоровлению детей участников антитеррористической операции и детей из семей внутренне переселенных лиц.