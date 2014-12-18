В Черкассах для детей-сирот героев АТО собрали 33 тыс. грн

В Черкассах вечером 17 декабря на благотворительном аукционе «Твори добро детям» в поддержку детей, чьи родители погибли во время проведения антитеррористической операции, собрали около 33 тыс. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, на аукционе продавали произведения черкасских художников, студентов, экспонаты с выставки в Черкасском художественном музее «Артефакт: история АТО в вещах и рисунках», работы воспитанников черкасских арт-студий.

Средства, полученные от торгов, организаторы направят на подарки 22 черкасским детям, чьи родители погибли во время боевых действий на Донбассе.