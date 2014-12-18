В Черкассах для детей-сирот героев АТО собрали 33 тыс. грн
10:49, 18 декабря 2014Новости регионов
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В Черкассах вечером 17 декабря прошёл благотворительный аукцион «Твори добро детям»
Фото: УНИАН
В Черкассах вечером 17 декабря на благотворительном аукционе «Твори добро детям» в поддержку детей, чьи родители погибли во время проведения антитеррористической операции, собрали около 33 тыс. грн.
Как передает корреспондент УНИАН, на аукционе продавали произведения черкасских художников, студентов, экспонаты с выставки в Черкасском художественном музее «Артефакт: история АТО в вещах и рисунках», работы воспитанников черкасских арт-студий.
Средства, полученные от торгов, организаторы направят на подарки 22 черкасским детям, чьи родители погибли во время боевых действий на Донбассе.
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