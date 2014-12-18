В Житомире создали Центр учета бездомных

В Житомире посчитают бездомных, для этого создали городской Центр учета бездомных.

Как сегодня сообщили в Житомирском городском совете, для этого состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между исполнительным комитетом Житомирского городского совета и недавно созданной житомирской благотворительной организацией «Городской Центр учета бездомных лиц». Подписанный документ дает право указанной благотворительной организации регистрировать бездомных в Житомире.

Проект по созданию указанного центра разработала городская общественная организация "Милосердие". Теперь в городе бездомных будут выявлять, регистрировать, им восстанавливать документы, оказывать социальную помощь и давать различные консультации.

«Идея создания данного центра возникла еще 3 года назад, но только сегодня нас услышали, и власть способствует воплощению ее в жизнь», - рассказал УНИАН руководитель общественной организации «Милосердие» Владислав Паламарчук.

"Центр учета бездомных в Житомире призван вернуть к нормальной жизни бездомных и изменить ситуацию в городе с распространением различных инфекционных болезней среди них, уменьшить уровень преступлений", - добавил он.

Теперь бездомные будут получать гуманитарную помощь, питание, одежду, каждый из них получит шанс на новую жизнь, обещают в горсовете.

Помогать в центре будут не только бездомным, но и лицам без гражданства, которые на законных основания проживали и после потери прав на жилье проживают на территории Украины.