В Ивано-Франковске горел областной онкодиспансер
09:46, 17 декабря 2014Новости регионов
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Во время пожара, произошедшего в Ивано-Франковском областном клиническом онкологическом диспансере эвакуировали 34 больных
Фото: УНИАН
Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, 16 декабря в 20.38 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в центральном корпусе Ивано-Франковского областного клинического онкологического диспансера. Горела электрощитовая в подвальном помещении.
К тушению пожара были оперативно привлечены спасатели Ивано-Франковска.
На момент прибытия пожарников, работники учреждения эвакуировали из помещения 34 больных.
В 21.20 возгорание было ликвидировано. Никто из людей не пострадал.
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