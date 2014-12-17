В Ивано-Франковске горел областной онкодиспансер

Как сообщили УНИАН в управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ивано-Франковской области, 16 декабря в 20.38 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в центральном корпусе Ивано-Франковского областного клинического онкологического диспансера. Горела электрощитовая в подвальном помещении.

К тушению пожара были оперативно привлечены спасатели Ивано-Франковска.

На момент прибытия пожарников, работники учреждения эвакуировали из помещения 34 больных.

В 21.20 возгорание было ликвидировано. Никто из людей не пострадал.