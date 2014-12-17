В Сумской области зафиксирован первый случай африканской чумы свиней

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления ветеринарной медицины в Сумской области.

«14 декабря в Середино-Будском районе, на территории национального природного парка «Деснянско-Старогутский», в 1,5 км от государственной границы с Российской Федерацией и 4 км от села Старая Гута егери нашли тушу дикого кабана. При внешнем осмотре нарушений целостности кожного покрова на обнаружено. Лабораторные исследования подтвердили диагноз – африканская чума свиней», – сказал сегодня на заседании Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при облгосадминистрации начальник Главного управления ветеринарной медицины в Сумской области Михаил Лузан.

По его словам, уже определены планы срочных мероприятий противодействия вероятному распространению заболевания: запрещена охота и лесоразработка, перекопаны все возможные пути проезда к месту, где было найдено животное. Проводится депопуляция диких животных в радиусе 3 км от очага. В ближайшее время планируется проведение депопуляции диких животных в прилегающих Ямпольском и Шосткинском районах области.

«Середино-Будский, Ямпольский, Шосткинский, Кролевецкий, Конотопский районы объявлены зоной надзора. Сейчас там проводится разъяснительная работа среди населения относительно предотвращения заболевания», – сказал Лузан.

Он заметил, что в России возникла серьезная ситуация с заболеванием АЧС. Именно поэтому в буферной зоне – 20-километровый участок вдоль границы – гражданам советуют воздержаться от разведения свиней из-за большой вероятностьи инфицирования.

«В ходе заседания Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии был принят план мероприятий по профилактике, недопущению распространения и ликвидации заболевания африканской чумой диких свиней. Им, в частности запрещена в зоне надзора торговля на рынках живыми свиньями, мясом и другими продуктами свиноводства, поставка населению продуктов животноводства без наличия сопроводительных ветеринарных документов; поручено организовать и провести в зоне защиты и зоне надзора мероприятия по уничтожению грызунов на фермах и во дворах граждан, гуманное уничтожение беспризорных животных; в зоне надзора запланировано провести обязательную прививку всего свинопоголовья против классической чумы; обеспечить соблюдение «закрытого режима» работы в свиноводческих хозяйствах всех форм собственности и тому подобное», - говорится в сообщении.

Ситуация в области контролируется, подчеркнул Лузан.