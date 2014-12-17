Сумская область отправила на Донбасс более 330 тонн гуманитарного груза

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации со ссылкой на начальника департамента агропромышленного развития ОГА Владимира Ивченко.

«Сумщина продолжает помогать нашим соотечественникам, которые оказались в зоне боевых действий, передав им за последние месяцы 337 тонн гуманитарного груза. К его сбору приобщились все районы области. Люди помогают, чем могут – продуктами питания, теплой одеждой, лекарственными средствами», – отметил чиновник.

«В ближайшее время в пострадавшие районы Донецкой и Луганской областей будет направлено еще более 2 тонн пищевых продуктов», - добавил Ивченко.