Сумская область отправила на Донбасс более 330 тонн гуманитарного груза
13:42, 17 декабря 2014Новости регионов
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Сумская область отправила на восток Украины уже 337 тонн гуманитарного груза, в основном – продукты питания
Фото УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Сумской облгосадминистрации со ссылкой на начальника департамента агропромышленного развития ОГА Владимира Ивченко.
«Сумщина продолжает помогать нашим соотечественникам, которые оказались в зоне боевых действий, передав им за последние месяцы 337 тонн гуманитарного груза. К его сбору приобщились все районы области. Люди помогают, чем могут – продуктами питания, теплой одеждой, лекарственными средствами», – отметил чиновник.
«В ближайшее время в пострадавшие районы Донецкой и Луганской областей будет направлено еще более 2 тонн пищевых продуктов», - добавил Ивченко.
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