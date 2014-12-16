В Днепропетровске открыт единый региональный диспетчерский центр скорой медпомощи

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, его строительство началось еще в 2012 году в рамках Нацпроекта «Своевременная помощь».

Сейчас служба скорой медпомощи области представлена 6 станциями, расположенными в Днепропетровске, Кривом Роге, Днепродзержинске, Новомосковске, Никополе и Павлограде. С началом работы единого оперативно-диспетчерского центра вызовы со всей области будут поступать сразу к единой диспетчерской, а отсюда они будут передаваться непосредственно бригадам скорой помощи. Для этого все автомобили «скорой» региона оснащены GPS-системами. На вызов к пациенту выезжает и бригада, которая территориально находится ближе.

«Это первый такой уникальный центр в Украине, создание которого завершило всю систему неотложной медицинской помощи. Вся коммуникационная система разработана днепропетровскими специалистами. Это оказалось намного дешевле и более эффективно. В общем у нас будет две центральные диспетчерские, которые будут самостоятельными, - в Днепропетровске и Кривом Роге. В случае возникновения экстремальных ситуаций они смогут перекрывать работу одна другой», - цитирует пресс-служба ОГА и.о. директора областного департамента здравоохранения Игоря Македонского.

Стоимость строительства единой региональной оперативно-диспетчерской службы составила 12,5 млн грн. Кроме того, на телекоммуникационное и серверное оборудование потрачено 7,5 млн грн. Все это средства областного бюджета Днепропетровщины.