Сегодня в Днепропетровске проверят гуманитарную помощь Штаба Ахметова

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гуманитарного штаба Рината Ахметова, сегодня, 14:00, в Днепропетровске, на логистической базе компании «Украинский ритейл» по адресу ул. Маршала Малиновского, 122 состоится проверка гуманитарной помощи Штаба Рината Ахметова – 21 машина будет распломбирована, досмотрена, при необходимости - разгружена и сформирована заново. Штаб пригласил к мониторингу содержимого представителей ГСЧС, ОБСЕ и УВКБ ООН.

Также представитель Гуманитарного штаба Рината Ахметова покажет сопутствующую документацию.

После этого (ориентировочно в 15-30) колонна с грузом и сопроводительными документами будет отправлена по запланированному маршруту.

Напомним, 22 грузовые машины с гуманитарной помощью от Рината Ахметова больше суток простояли на блокпосту возле населенного пункта Богатырь, в 29 км от г. Курахово Донецкой области. Их необоснованно задержал батальон «Днепр-1», который является структурным подразделением МВД. Помощь предназначена мирным жителям Донецкой и Луганской областей. В ночь на 16 декабря 21 машина вернулась в Днепропетровск во избежание провокаций. 1 машину – с детскими кашами – на блокпосту пропустили.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в мониторинговом мероприятии в 14:00 в Днепропетровске.

Необходима аккредитация: 093 366 67 43.