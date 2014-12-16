Преступный оборот денег в медицине Киева составляет 3,5 млрд грн

По результатам проверки Департамента внутреннего финансового контроля и аудита КГГА, а также деятельности следственных органов было установлено, что преступный оборот денег в медицине города Киева составляет 3,5 миллиарда гривен. Об этом в прямом эфире на ТРК «Киев» сообщил заместитель председателя КГГА Михаил Радуцкий.

«80 процентов этой суммы – это деньги, которые были получены через создание «карманных» страховых компаний и благотворительных фондов в самих больницах. При этом мы не учитывали средства, которые государство теряет при закупке лекарств и медицинского оборудования, а также гонораров, которые пациенты непосредственно отдавали врачам», – сказал он, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Радуцкий подчеркнул, что сумма, которая выделяется из бюджета столицы на медицину составляет 4,2 млрд. грн: «Если бы город не терял деньги через коррупционные схемы главврачей, бюджет столичной сферы здравоохранения был бы почти вдвое больше».