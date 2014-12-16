В Сумской области три человека отравились газом

В Сумской области от отравления газом погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с селе Подопригоры Лебединского района Сумской области в 2 часа 10 минут 16 декабря в частном жилом доме выявлены тела трех погибших лиц.

Предварительная причина гибели - отравление природным газом.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.