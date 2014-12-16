В Сумской области три человека отравились газом
11:07, 16 декабря 2014Новости регионов
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Предварительная причина гибели - отравление природным газом
Фото: lenta-ua.net
В Сумской области от отравления газом погибли три человека.
Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с селе Подопригоры Лебединского района Сумской области в 2 часа 10 минут 16 декабря в частном жилом доме выявлены тела трех погибших лиц.
Предварительная причина гибели - отравление природным газом.
По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.
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