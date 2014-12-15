Студенты-иностранцы приобрели лекарства для украинских военных в зоне АТО

Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела информационно-рекламной деятельности СумГУ Елена Пикулицкая.

«Для многих иностранцев, особенно с Ближнего Востока, тема войны чрезвычайно близка. Поэтому помощь украинским бойцам считают своим долгом. Медикаменты сейчас - одна из важнейших потребностей солдат. Для их приобретения иностранные студенты собирали средства в общежитиях», – отметила Пикулицкая.

По ее словам, студенты передали лекарства волонтерам, которые впоследствии доставят их по месту назначения.

Иностранцы, которые учатся в СумГУ, не в первый раз оказывают благотворительную помощь бойцам АТО: раньше они передали теплые вещи.