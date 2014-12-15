Студенты-иностранцы приобрели лекарства для украинских военных в зоне АТО
12:45, 15 декабря 2014Новости регионов
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Студенты-иностранцы Сумского государственного университета приобрели лекарства для украинских военных в зоне АТО
Фото: УНИАН
Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела информационно-рекламной деятельности СумГУ Елена Пикулицкая.
«Для многих иностранцев, особенно с Ближнего Востока, тема войны чрезвычайно близка. Поэтому помощь украинским бойцам считают своим долгом. Медикаменты сейчас - одна из важнейших потребностей солдат. Для их приобретения иностранные студенты собирали средства в общежитиях», – отметила Пикулицкая.
По ее словам, студенты передали лекарства волонтерам, которые впоследствии доставят их по месту назначения.
Иностранцы, которые учатся в СумГУ, не в первый раз оказывают благотворительную помощь бойцам АТО: раньше они передали теплые вещи.
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