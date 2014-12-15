Более 4000 жителей Донетчины получили месячную дозу инсулина от штаба Ахметова

Централизовано раздача инсулина проводится с 29 сентября. За это время в Донецке бесплатно препарат получил 2221 человек, в Краматорске – 1061, в Мариуполе – 702, а также в Киеве – 31. Выдача ежедневно проводится по заявкам граждан на «горячую линию» Гуманитарного штаба (0800 509 001) в трех городах Донецкой области.

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Всего Гуманитарный штаб закупил и отправил в Донецкий регион около 21 тыс. ампул/картриджей с препаратами инсулина на сумму около 3,2 млн. грн.

Ранее больные получали инсулин бесплатно по государственной программе. Но сейчас во всей Донецкой области достать ампулы с лекарством практически невозможно. Это ставит под угрозу жизни тысяч людей, страдающих инсулинозависимым диабетом.

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Согласно Гуманитарной карте ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, потребность в медицинских препаратах является наиболее острой на данный момент — 45% людей отмечают нехватку медикаментов.