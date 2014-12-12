Луганщина: из фронтовых сел вывозят детей

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля.

По данным председателя ОГА, 59 детей из Попаснянского и Новоайдарского районов Луганской области в сопровождении взрослых выехали на учебу и проживание в Винницкую и Киевскую области.

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Москаль уточнил, что речь идет о детях из Трехизбенки и из г. Счастья - населенных пунктов, которые до наступления нынешнего перемирия постоянно обстреливались боевиками так называемой ЛНР. «Киевская область примет детей в Центре социальной реабилитации в Пуще-Водице, а Винницкая — в профессиональных лицеях. Еще одна группа из 112 детей, которые проживают в Станично-Луганском и Попаснянском районах, выехала в Одесскую область», - сообщил Москаль.

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«Дети будут проживать в одном из местных санаториев. Все три группы будут обеспечены трехразовым питанием, для школьников организуют обучение, отдых, досуг и т.п.», - сообщил председатель ОГА.