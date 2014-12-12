В Одессе у прибывших из зоны АТО и Крыма женщин родилось 88 детей

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связям с общественностью Одесского городского совета, на особом контроле городского департамента здравоохранения находится оказание доступной и качественной медицинской помощи лицам, временно перемещенным в Одессу с востока Украины и Крыма, в том числе, беременным женщинам.

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«Все женщины, ожидающие рождения малыша, берутся под наблюдение врачей в городских женских консультациях по месту проживания в Одессе. За время проведения АТО у женщин, прибывших из восточных регионов Украины и Крыма, в городских родильных домах Одессы родилось 88 малышей», - сообщили в департаменте.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на конец ноября, поданным Главного управления ГСЧС в Одесской области, в область официально прибыло почти 20 тыс. человек из зоны проведения антитеррористической операции.