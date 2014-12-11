Заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице почти вдвое ниже эпидпорога

В период с 1 по 7 декабря гриппом и ОРВИ в столице заболело 17 тыс. 682 человека, из них 11 тыс. 445 (64,7%) – дети в возрасте до 17 лет. Показатель на 10 тысяч населения составил 62,8, что ниже эпидемического порога (120,7) на 48%.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Главное управление Госсанэпидслужбы в Киеве.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость гриппом и ОРВИ увеличилась на 3,3% за счет заболеваемости как среди детского, так и среди взрослого населения.

Отмечается, что в целом эпидемическая ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в столице соответствует среднегодовому уровню для данного времени года.

На протяжении отчетной недели больше всего болели гриппом и ОРВИ дети в возрасте до 4 лет, их количество в возрастном делении составляет 48,5%. За это время госпитализировано 50 человек, из них 41 (82%) составляют дети до 17 лет.

Летальных случаев среди больных гриппом не зарегистрировано.

Согласно данным городской СЭС, в Киеве с начала эпидемического сезона против гриппа и ОРВИ привито 2 тыс. 788 человек, из них детей в возрасте до 17 лет – 397 человек (14,2% общего количества привитых).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на первые числа декабря заболеваемость гриппом и ОРВИ в столице была ниже эпидпорога на 43,3%.