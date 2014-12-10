Жители Горловки начали получать гуманитарную помощь от Рината Ахметова

Горожане неоднократно обращались в Штаб с просьбой открыть пункт выдачи гуманитарной помощи. Потребность подтверждается и данными Гуманитарной карты ситуации и потребностей Донецкой и Луганской областей, согласно которой в Горловке 49% населения остро нуждаются в продуктах питания.

Читайте такжеГуманитарный штаб Ахметова обеспечил продуктами сотрудников донецкой больницы №6

И вот сегодня Гуманитарному штабу удалось организовать безопасную доставку и выдачу продуктовых наборов в городе. Помощь будут получать наиболее незащищенные категории граждан согласно утвержденным критериям Штаба. По предварительным подсчетам специалистов Гуманитарного штаба, таких людей в городе проживает около 60 тысяч, а именно:

· Люди с I и II группой инвалидности

· Матери-одиночки с детьми до 18 лет (в том числе вдовы/вдовцы с детьми до 18 лет)

· Многодетные семьи (количество детей более или равно 3, возраст всех детей до 18 лет) Если в многодетной семье есть дети старше 18 лет, то помощь оказывается родителям и детям моложе 18 лет из расчета 1 продуктовый набор на 1 члена семьи

· Пенсионеры старше 65 лет

· Семьи, которые воспитывают детей-инвалидов

· Семьи, которые воспитывают приемных-детей, детей сирот, детей, родители которых лишены родительских прав

· Участники и инвалиды ВОВ, инвалиды, получившие инвалидность вследствие боевых действий в Афганистане или других местах проведения боевых действий

· Люди, стоящие на учете в районных управлениях труда и социальной защиты – малообеспеченные (доход ниже прожиточного минимума)

· Беременные женщины на всех сроках беременности, состоящие на учете в установленном порядке

· Люди, у которых разрушено жилье вследствие военных действий (если это установлено документально)

· Дети-сироты до 23 лет

Адрес пункта выдачи: г. Горловка, проспект Ленина, 22 (кинотеатр «Шахтер»).

График работы: с 10:00 до 14:00, понедельник – пятница.

Напомним, что в конце прошлой недели Гуманитарный штаб, реализуя задачу Рината Ахметова по максимальной помощи мирному населению Донбасса, объявил о расширении географии работы и открытии в декабре новых пунктов выдачи гуманитарной помощи в городах Горловка, Зуевка и Торез Донецкой области, и Свердловск Луганской области. По состоянию на 10 декабря продукты уже получают жители Тореза, сегодня начнется выдача в Горловке.